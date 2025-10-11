5e édition d’Échecs en fête Face au palais de la Bourse Marseille 1er Arrondissement

Avec Échecs en fête , la Ville de Marseille fait la part belle au plus célèbre jeu de stratégie.

Avec cette 5e édition d’Échecs en fête, la Ville de Marseille fait la part belle au plus célèbre jeu de stratégie et propose un évènement unique et gratuit à toutes les Marseillaises et tous les Marseillais.





Samedi 11 octobre 2025

de 14h à 18h, en bas de la Canebière (face au Palais de la Bourse) Marseille 1er

Entrée et participation gratuites



Un après-midi de jeu et de convivialité

Vous pourrez notamment vous initier aux règles du jeu simultanées, en défiant des champions ou en participant à des ateliers pour tester vos connaissances.



Les joueurs pourront aussi s’adonner à des parties grandeur nature en déplaçant leurs pièces sur des échiquiers géants !



Petits et grands, débutants et passionnés, toutes et tous sont invités à participer à cet après-midi de jeu et de convivialité. .

Face au palais de la Bourse Bas de la Canebière Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

With Échecs en fête , the City of Marseille gives pride of place to the most famous of strategy games.

German :

Mit Échecs en fête (Schach im Fest) stellt die Stadt Marseille das berühmteste Strategiespiel in den Mittelpunkt.

Italiano :

Con Échecs en fête , la città di Marsiglia dà risalto al più famoso dei giochi di strategia.

Espanol :

Con Échecs en fête , la ciudad de Marsella rinde homenaje al más famoso de los juegos de estrategia.

