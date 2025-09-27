5e édition des Festifolies d’Automne Saint-Aignan de Grand Lieu

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-27 14:00 – 23:59

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Tous les 3 ans, à l’automne, la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu organise le festival les Festifolies d’Automne. Destiné à tous les publics et dédié aux arts de la rue, il est gratuit et attire en moyenne 15 000 spectateurs. Rendez-vous les 27 et 28 septembre 2025 pour une 5ème édition toujours plus folle sur le thème des couleurs ! Pour la 5e édition du festival, on garde les mêmes et on recommence ! On garde les mêmes valeurs : un festival populaire, un festival engagé et surtout un festival déjanté !On garde les mêmes habitudes : un festival construit avec les élus, les agents de la commune mais surtout vous, les habitants ! Le Labo des Festifolies, nouvelle entité de travail en commun, permet de décider tous ensemble des spectacles, des lieux ou des animations. Environ 10 habitants y participent activement tous les mois au côté des élus et des agents.On garde les mêmes décors ou presque : les super-bénévoles des grands et des petits décors se sont constitués en collectif, L’Atelier Déjanté ! Ce sont eux qui vont, comme d’habitude, nous faire rêver en transformant le bourg de la commune !Évidemment, ce ne serait pas déjanté s’il n’y avait pas aussi quelques nouveautés.Le thème d’abord : la 5e édition sera colorée ! Des couleurs partout, pour tout le monde, dans la rue comme dans les spectacles et surtout dans la parade ! La couleur, c’est la joie, c’est le sourire, ça se mélange et c’est la folie…quoi de mieux pour les Festifolies ?Une autre nouveauté : la parade des voisins ! Traditionnellement, la parade du festival était votre parade, celle des habitants ! Nous voulons renouer avec cela et vous inviter à défiler sous une bannière colorée. Retrouvez toute la programmation et les informations pratiques sur notre site internet www.saint-aignan-grandlieu.fr.

Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

0240264444 http://www.saint-aignan-grandlieu.fr