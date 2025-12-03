5e édition des Rencontres de l’Éducation populaire Marseille 2e Arrondissement

5e édition des Rencontres de l’Éducation populaire

Du mercredi 3 au samedi 6 décembre 2025. Espace Villeneuve-Bargemon, Friche de la Belle de Mai, Archives municipales. Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : Vendredi 2025-12-03

fin : 2025-12-06

2025-12-03

Ne manquez pas la 5e édition des rencontres de l’Éducation populaire.

La Ville de Marseille vous invite à la 5ᵉ édition des Rencontres de l’Éducation populaire.



Cette manifestation, construite avec les acteurs associatifs du territoire, vise une meilleure interconnaissance entre les actrices et acteurs professionnels pour favoriser l’échange de pratiques entre pairs, dans une dimension inter sectorielle et transversale.



Cette édition 2025 portera sur le thème des Citoyennetés.



Avec cette nouvelle édition des Rencontres de l’éducation populaire, la Ville s’engage à défendre les conditions de l’exercice d’une citoyenneté active, plurielle dans ses formes et ses incarnations, avec la volonté affirmée d’inclure l’ensemble de celles et ceux qui font la vie de la cité.



Cette année le dispositif Citoyens de demain s’invite dans le programme et ouvrira la 5e édition des Rencontres. La journée du mercredi 3 décembre sera consacrée aux enfants ils y partageront leur expérience de fabrication de l’information, rencontreront des professionnels et des jeunes venus d’autres horizons et découvriront de nouvelles manières de développer leur esprit critique ; qualité essentielle pour s’exercer à une citoyenneté éclairée et consciente du monde qui les entoure.





PROGRAMME DES 5e RENCONTRES DE L’ÉDUCATION POPULAIRE

– du 3 au 6 décembre -



INSCRIPTIONS NÉCESSAIRES ET DÉTAIL DES PROPOSITIONS SUR www.marseille.fr



► Mercredi 3 décembre Friche la Belle de Mai 9h00 15h15

Citoyens de demain Programme jeunesse d’éducation aux médias et à l’esprit critique

Cette année le dispositif “Citoyens de demain” s’invite dans le programme et ouvre la 5e édition des Rencontres. La journée du mercredi 3 décembre sera consacrée aux enfants ils y partageront leur expérience de fabrication de l’information, rencontreront des professionnels et des jeunes venus d’autres horizons et découvriront de nouvelles manières de développer leur esprit critique qualité essentielle pour s’exercer à une citoyenneté éclairée et consciente du monde qui les entoure.



► Jeudi 4 décembre Friche la Belle de Mai et Espace Villeneuve-Bargemon

[Balades urbaines et patrimoniales] 14h 17h

Les Ambassadeurs Citoyens #1 Noailles (1er)

Balade Matrimoniale Noailles (Dé)construction Informations et inscription



Soirée d’ouverture 18h 21h

[ Table ronde ] Espace Villeneuve-Bargemon

Faire démocratie l’éducation populaire pour une démocratie vivante, des citoyennetés engagées





► Vendredi 5 décembre Friche la Belle de Mai et Archives Municipales 8h30 17h



Pour démarrer …

Au Restaurant Les Grandes Tables, Friche la Belle de Mai, 2e étage



– Tables rondes et ateliers au choix ► Friche la Belle de Mai

[Récit et partage d’expérience ] Friche la Belle de Mai 10h30 12h

La Manifête, un événement pour célébrer la parole des enfants



[ Table ronde ] Friche la Belle de Mai 10h45 13h

Co-construire les citoyennetés comment articuler école et éducation populaire ?



[ Table ronde ] Friche la Belle de Mai 10h45 13h

Soutenir les initiatives, nourrir les engagements citoyens comment tenir dans la durée ?



[ Ateliers d’échanges et outillage de pratiques ] Friche la Belle de Mai 10h45 13h

Les dispositifs de participation citoyenne animés par la Ville de Marseille



[ Ateliers d’échanges et outillage de pratiques ] Friche la Belle de Mai 10h45 13h

Impliquer des enfants dans la prise de décision collective avec les Cartes “Paroles de Minots”



[ Ateliers d’échanges et outillage de pratiques ] Friche la Belle de Mai 10h45 13h

Arpentage du livre Nous sommes tous des féministes” de Chimamanda Ngozi Adichie



[ Ateliers d’échanges et outillage de pratiques ] Friche la Belle de Mai 10h45 13h

Animer une table de quartier



[ Ateliers d’échanges et outillage de pratiques ] Friche la Belle de Mai 10h45 13h

Interculturalité Agir face aux inégalités et aux discriminations



[ Ateliers d’échanges et outillage de pratiques ] Friche la Belle de Mai 10h45 13h

Marseille 2030 les enjeux du climat #1



[ Ateliers d’échanges et outillage de pratiques ] Friche la Belle de Mai 10h45 13h

Dialogue autour du plurilinguisme, une approche de la citoyenneté mondiale



[ Ateliers d’échanges et outillage de pratiques ] Friche la Belle de Mai 10h45 13h

L’éducation populaire au service de la transition écologique juste



[ Ateliers d’échanges et outillage de pratiques ] Friche la Belle de Mai 10h45 13h

De l’expérience du documentaire Douce France à la transformation de nos pratiques comment l’enquête citoyenne peut-elle nous aider à tisser du dialogue et faire société ?



Tables rondes et ateliers au choix ► Archives Municipales

[ Table ronde ] Archives municipales 10h45 13h



Écouter, reconnaître, transmettre démarches mémorielles, patrimoniales et historiques portées avec et par les habitants



Pause déjeuner 13h15 14h30 Friche la Belle de Mai



– Les Ambassadeurs Citoyens #1 Air Bel (10e), Noailles (1er), Les Bourrély (15e)

[Balades urbaines et patrimoniales] 14h 17h



Les Ambassadeurs Citoyens #1 Quartiers Air Bel (10e) Les Bourrély (15e)

Quartiers Air Bel (10e), Les Bourrély (15e) -



Tables rondes et ateliers au choix ► Friche la Belle de Mai

[ Table ronde ] Friche la Belle de Mai 14h45 17h

Déplacer les lignes, bousculer les cadres quels pouvoirs d’agir citoyen ?



[ Workshop] Friche la Belle de Mai 14h45 17h

Renforcement de l’esprit critique stratégies et synergies

Descriptif et inscription



[ Ateliers d’échanges et outillage de pratiques ] Friche la Belle de Mai 14h45 17h

La Commune à Marseille et le rôle des habitants de la Belle de Mai



[ Ateliers d’échanges et outillage de pratiques ] Friche la Belle de Mai 14h45 17h

La pédagogie institutionnelle pour décider autrement débattre et décider ensemble



[ Ateliers d’échanges et outillage de pratiques ] Friche la Belle de Mai 14h45 17h

Gestion de la parole collective et du débat citoyen



[ Ateliers d’échanges et outillage de pratiques ] Friche la Belle de Mai 14h45 17h

Analysez vos projets au prisme des droits culturels



[ Ateliers d’échanges et outillage de pratiques ] Friche la Belle de Mai 14h45 17h

Reprendre la main sur son Modèle Socio-Économique (MSE) en période d’incertitudes



[ Ateliers d’échanges et outillage de pratiques ] Friche la Belle de Mai 14h45 17h

Marseille 2030 les enjeux du climat #2



[ Débats radiodiffusés sur les ondes de Radio Grenouille 88.8 FM ] Friche la Belle de Mai 14h 17h

Pouvoir d’agir citoyen et auto-organisation collective par l’activité économique



[ Serious Game ] Friche la Belle de Mai 14h 17h

Co-gérer un territoire et des ressources de manière concertée





► Samedi 6 décembre Friche la Belle de Mai 11h à 17h



11h 16h Banquet citoyen





Informations pratiques



– Friche la Belle de Mai

41, rue Jobin (3e)



– Espace Villeneuve Bargemon

6, rue de la Guirlande (2e)



– Archives municipales de la Ville de Marseille

10, rue Clovis-Hugues (3e) .

Espace Villeneuve-Bargemon, Friche de la Belle de Mai, Archives municipales. Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

