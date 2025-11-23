5e édition du Marché de Noël de producteurs et d’artisans locaux La Neuville-en-Tourne-à-Fuy

5e édition du Marché de Noël de producteurs et d’artisans locaux

Salle des Fêtes La Neuville-en-Tourne-à-Fuy Ardennes

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

2025-12-23

16h arrivée du Père Noël en chiens de traineau Buvette, tombola, jeux Possibilité de passer commande auprès des producteurs

Salle des Fêtes La Neuville-en-Tourne-à-Fuy 08310 Ardennes Grand Est +33 3 24 72 75 20

English :

4pm: arrival of Santa Claus on sled dogs Refreshments, tombola, games Possibility of ordering from producers

German :

16 Uhr: Ankunft des Weihnachtsmanns mit Schlittenhunden Buvette, Tombola, Spiele Möglichkeit, bei den Produzenten zu bestellen

Italiano :

ore 16.00: arrivo di Babbo Natale sui cani da slitta Rinfresco, tombola, giochi Si può ordinare dai produttori

Espanol :

16.00 h: llegada de Papá Noel en trineos tirados por perros Barra de refrescos, tómbola, juegos También se pueden hacer pedidos a los productores

