5e édition du Marché de Noël de producteurs et d’artisans locaux La Neuville-en-Tourne-à-Fuy
Salle des Fêtes La Neuville-en-Tourne-à-Fuy Ardennes
Tarif :
Début : 2025-12-23
fin : 2025-12-23
2025-12-23
16h arrivée du Père Noël en chiens de traineau Buvette, tombola, jeux Possibilité de passer commande auprès des producteurs
Salle des Fêtes La Neuville-en-Tourne-à-Fuy 08310 Ardennes Grand Est +33 3 24 72 75 20
English :
4pm: arrival of Santa Claus on sled dogs Refreshments, tombola, games Possibility of ordering from producers
German :
16 Uhr: Ankunft des Weihnachtsmanns mit Schlittenhunden Buvette, Tombola, Spiele Möglichkeit, bei den Produzenten zu bestellen
Italiano :
ore 16.00: arrivo di Babbo Natale sui cani da slitta Rinfresco, tombola, giochi Si può ordinare dai produttori
Espanol :
16.00 h: llegada de Papá Noel en trineos tirados por perros Barra de refrescos, tómbola, juegos También se pueden hacer pedidos a los productores
