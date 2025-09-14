5e édition du Salon du livre Quarré-les-Tombes
Salle polyvalente Quarré-les-Tombes Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-09-14 10:00:00
fin : 2025-09-14 18:00:00
2025-09-14
Une soixantaine d’auteurs du Morvan, Bourgogne et autres régions en dédicace. .
Salle polyvalente Quarré-les-Tombes 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
