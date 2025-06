5e Estiv’Halles Karpatt (chanson française) Place du marché Blonville-sur-Mer 6 août 2025 19:00

Calvados

5e Estiv’Halles Karpatt (chanson française) Place du marché Boulevard Marcel Lechanteur Blonville-sur-Mer Calvados

A Blonville-sur-Mer, en été, des apéros concerts ont lieu en soirée chaque mercredi sous la halle du marché. Chanson française, rock,… une belle occasion pour se réunir, d’écouter des groupes de musique, de chanter et de danser !

Déjà plus de vingt ans que Karpatt sème ses chansons dans les bars et salles de France, mais aussi à travers le monde. Chanson française, jazz manouche, rock, et aujourd’hui explorant les rythmiques sud-américaines, aux petites touches électro çà et là, il n’y a pas de frontières dans les musiques de Karpatt qui compose au gré des envies, mais aussi des voyages et des rencontres ayant ponctué la vie de ces musiciens curieux, guidés surtout par l’envie de partager des émotions, d’emmener l’auditeur ailleurs.

Place du marché Boulevard Marcel Lechanteur

Blonville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie +33 7 72 72 13 27 animations.blonville@gmail.com

English : 5e Estiv’Halles Karpatt (chanson française)

In Blonville-sur-Mer, aperitif concerts take place every Wednesday evening under the market hall. French chanson, rock… a great opportunity to get together, listen to music groups, sing and dance!

For over twenty years now, Karpatt has been sowing its seeds in bars and concert halls across France and around the world. French chanson, gypsy jazz, rock, and now exploring South American rhythms, with little electro touches here and there, there are no frontiers in the music of Karpatt, who compose according to their desires, but also the travels and encounters that have punctuated the lives of these curious musicians, guided above all by the desire to share emotions and take the listener elsewhere.

German : 5e Estiv’Halles Karpatt (chanson française)

In Blonville-sur-Mer finden im Sommer jeden Mittwochabend in der Markthalle Aperitifkonzerte statt. Französischer Chanson, Rock,… eine schöne Gelegenheit, sich zu treffen, Musikgruppen zuzuhören, zu singen und zu tanzen!

Bereits seit über zwanzig Jahren sät Karpatt seine Lieder in Bars und Sälen in Frankreich, aber auch auf der ganzen Welt. Karpatt komponiert nach Lust und Laune, aber auch nach Reisen und Begegnungen, die das Leben dieser neugierigen Musiker geprägt haben, die vor allem von dem Wunsch geleitet werden, Emotionen zu teilen und den Zuhörer an einen anderen Ort zu entführen.

Italiano :

A Blonville-sur-Mer, ogni mercoledì sera si tengono concerti-aperitivo sotto la sala del mercato. Chanson francese, rock… una grande occasione per stare insieme, ascoltare gruppi musicali, cantare e ballare!

Da oltre vent’anni i Karpatt suonano nei bar e nelle sale da concerto di tutta la Francia e del mondo. Chanson francese, gypsy jazz, rock, e ora esplorando i ritmi sudamericani, con piccoli tocchi electro qua e là, non ci sono frontiere nella musica dei Karpatt, che compongono secondo i loro desideri, ma anche i viaggi e gli incontri che hanno costellato la vita di questi curiosi musicisti, guidati soprattutto dal desiderio di condividere emozioni e portare l’ascoltatore altrove.

Espanol :

En Blonville-sur-Mer, todos los miércoles por la noche se celebran conciertos de aperitivo en el mercado. Chanson francesa, rock… ¡una gran oportunidad para reunirse, escuchar a grupos de música, cantar y bailar!

Desde hace más de veinte años, Karpatt toca en bares y salas de conciertos de Francia y del mundo entero. Chanson francesa, gypsy jazz, rock, y ahora explorando ritmos sudamericanos, con pequeños toques electro aquí y allá, no hay fronteras en la música de Karpatt, que compone según sus deseos, pero también los viajes y encuentros que han jalonado la vida de estos curiosos músicos, guiados sobre todo por el deseo de compartir emociones y llevar al oyente a otra parte.

