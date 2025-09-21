5e exposition de véhicules de collection Parc de la mairie Carrières-sur-Seine

Baptêmes automobiles de 10h à 12h30, dans la limite des places disponibles. 5€ (minimum). bénéfices reversés au profit d’une association caritative.

Des anciennes, des classiques, des Youngtimers, des sportives, des mythiques, Il y en aura pour tous les goûts ! Venez partager votre passion du patrimoine automobile avec l’association « Classiques & Yountimers Carrillonnes » qui vous proposera l’exposition de nombreux véhicules datant de 1950 à 2000. Au programme : des baptêmes automobiles (payants) de 10h à 12h30, une chasse au trésor pour les enfants, un stand de magazines autos/motos et des animations musicales l’après-midi.

Buvette et food trucks à disposition du public.

Parc de la mairie Quai Charles-de-Gaulle 78420 Carrières-sur-Seine Carrières-sur-Seine 78420 Yvelines Île-de-France 01 30 86 89 85 Le parc fut réalisé par un élève d’André Le Nôtre, jardinier de Louis XIV de 1645 à 1700. Construit à l’âge d’or du jardin « à la française », le parc porte l’indéniable empreinte du XVIIIe siècle, avec notamment un bel exemple de l’utilisation de la perspective. Ce site exceptionnel, fait de paliers et de bassins, est inscrit depuis plus de cinquante ans à l’Inventaire des sites classés et depuis 1996 sur la liste des « Plus beaux jardins de France » du Conservatoire des jardins et paysages de France. Gares de Houilles / Carrières-sur-seine Bus 3 AC arrêt Egalité. Les horaires d’accès au parc de la mairie: samedi 16 septembre: 8:00 19:00 dimanche 17 septembre 10:00 19:00

