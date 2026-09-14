5e Festival du rire – Pontar’riez rue Jeanne d’Arc Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

5e Festival du rire – Pontar’riez

rue Jeanne d’Arc Théâtre du Lavoir Pontarlier Doubs

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26 22:30:00

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-27

Organisé par l’association Sourire et Solidarité.

Pour les 5 ans du festival du rire, Vivien Pianet nous fait l’honneur de partager avec nous 25 ans de pur bonheur… Le tout nouveau spectacle d’un des fondateurs du festival. A ne manquer sous aucun prétexte ! .

rue Jeanne d’Arc Théâtre du Lavoir Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 95 83 79 theatrepicure@yahoo.fr

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English : 5e Festival du rire – Pontar’riez

L’événement 5e Festival du rire – Pontar’riez Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS