Le 5e grand Prix Cycliste de Noueilles, organisé par le Cyclo-Club de Castanet sous l’égide de la FSGT, aura lieu le dimanche 22 juin, à partir de 14 h 30, au départ de Noueilles

organisé par le **Cyclo-Club de Castanet** sous l’égide de la **FSGT,** aura lieu le **dimanche 22 juin, à partir de 14 h 30,** au départ de Noueilles (niveau salle polyvalente). Distribution des dossards à partir de 13 heures.

L’épreuve, comme les années précédentes, se déroulera sur un circuit de 11 km et empruntera la **D 40F, la D 31,** traversera **Saint-Léon** avant de descendre sur la **D 19** pour rejoindre l’arrivée dans la montée finale du village.

Les coureurs effectueront un nombre de tours de circuit en rapport avec leur catégorie.

Pour des raisons de sécurité, les organisateurs demandent de **ne pas stationner aux abords du circuit.**

