5e grande brocante couverte du COS Saint-Gobain dimanche 26 octobre 2025.
Avenue Charles de Gaulle Saint-Gobain Aisne
Gratuit
Début : 2025-10-26 09:00:00
fin : 2025-10-26 17:00:00
2025-10-26
Ce sera la dernière grande brocante de l’année dans le Pays picard. Tous à vos
paniers et à vos chariots. Plus de 300 mètres d’étalage pour ravir les brocanteurs et
les rédeux !
inscriptions en mairie de Saint-Gobain
Avenue Charles de Gaulle Saint-Gobain 02410 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 80 01
