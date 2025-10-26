5e grande brocante couverte du COS Saint-Gobain

5e grande brocante couverte du COS Saint-Gobain dimanche 26 octobre 2025.

5e grande brocante couverte du COS

Avenue Charles de Gaulle Saint-Gobain Aisne

Début : 2025-10-26 09:00:00

fin : 2025-10-26 17:00:00

Ce sera la dernière grande brocante de l’année dans le Pays picard. Tous à vos

paniers et à vos chariots. Plus de 300 mètres d’étalage pour ravir les brocanteurs et

les rédeux !

inscriptions en mairie de Saint-Gobain 0 .

Avenue Charles de Gaulle Saint-Gobain 02410 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 80 01

