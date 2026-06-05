5E MÉDIÉVALES DE LA TOUR SALLE DES FETES Mauran samedi 27 juin 2026.

Mauran

5E MÉDIÉVALES DE LA TOUR

SALLE DES FETES 2 Rue de la Garonne Mauran Haute-Garonne

Tarif : 24 – 24 – EUR

24

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

5e édition des Médiévales de la Tour, 27 et 28 juin 2026 à Mauran. Combats médiévaux, tir à l’arc et arbalète, calligraphie, danses médiévales, campement, jeux en bois, Grand Marché des artisans locaux. Soirée Repas du Feu le samedi. Pour toute la famille !

Plongez au cœur du Moyen Âge lors de la 5e édition des Médiévales de la Tour, organisées par l’association La Mesnie Muretaine les 27 et 28 juin 2026 à Mauran (31220).

Entrée adulte 24€, enfant 12€

Pour toute la famille !

Contact la.mesnie.muretaine@proton.me | 06 60 50 37 41 24 .

SALLE DES FETES 2 Rue de la Garonne Mauran 31220 Haute-Garonne Occitanie la.mesnie.muretaine@proton.me

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English :

5th edition of the M%E9di%E9vales de la Tour, June 27 and 28, 2026, in Mauran. Medieval combat, archery and crossbow shooting, calligraphy, medieval dances, encampment, wooden games, Grand Market featuring local artisans. Bonfire Dinner on Saturday evening. Fun for the whole family!

L’événement 5E MÉDIÉVALES DE LA TOUR Mauran a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE