5e Open de Bischoffsheim Carabine et pistolet Bischoffsheim mercredi 1 octobre 2025.

5 Rue du Castel Bischoffsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2025-10-01 16:00:00

fin : 2025-10-03 20:00:00

2025-10-01 2025-10-04

Le rendez-vous de l’automne pour les amateurs de tir sportif ! Restauration sur place sur réservation.

Petite restauration et buvette sur place.

Repas les mercredi et jeudi soirs, ainsi que le samedi midi.

Vendredi 03/10 Marché des producteurs locaux avec plus de 20 exposants Tartes Flambées et Pizzas sur place.

Remise des prix samedi 04/10 à 17h30 .

5 Rue du Castel Bischoffsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 38 23 41 csgbischotir@laposte.net

English :

The autumn rendezvous for shooting sports enthusiasts! Catering available on reservation.

German :

Der Herbsttermin für alle Freunde des Schießsports! Verpflegung vor Ort auf Vorbestellung.

Italiano :

L’appuntamento autunnale per gli appassionati di tiro! Ristorazione disponibile su prenotazione.

Espanol :

La cita otoñal de los aficionados al tiro Catering disponible previa reserva.

