Informations pratiques

Richelieu

5e Rendez-vous des Cinémas du Monde : Femmes au Cœur, Cœur de Femmes

Cinéma Le Majestic Richelieu Indre-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08

fin : 2026-10-12

Date(s) :

2026-10-08

Ces Rendez-vous des Cinémas du Monde sont organisés par l’Association des Richelais du Cardinal qui régit le Cinéma le Majestic, en partenariat avec la ville de Richelieu.

Julie Gayet est la marraine de cette 5e édition, riche d’une programmation riche d’une sélection unique de films de qualité.

Ces Rendez-vous des Cinémas du Monde sont organisés par l’Association des Richelais du Cardinal qui régit le Cinéma le Majestic, en partenariat avec la ville de Richelieu.

Julie Gayet est la marraine de cette 5e édition, riche d’une programmation riche d’une sélection unique de films de qualité pour célébrer les femmes, leur joie de vivre, leur force, leur sensibilité, leur audace et leurs rêves.

Soirée inaugurale présidée par Julie Gayet.

Réservation sur le site internet du cinéma ou en prévente sur place aux heures d’ouverture. 4 .

Cinéma Le Majestic Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

These « Rendez-vous des Cinémas du Monde » events are organized by the Association des Richelais du Cardinal, which manages the Cinéma le Majestic, in partnership with the city of Richelieu.

Julie Gayet is the patron of this 5th edition, which features a diverse program with a unique selection of high-quality films.

L’événement 5e Rendez-vous des Cinémas du Monde : Femmes au Cœur, Cœur de Femmes Richelieu a été mis à jour le 2026-09-11 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme