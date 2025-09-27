5e salon des minéraux, fossiles et gemmes Centre de Congrès Agora Aubagne

5e salon des minéraux, fossiles et gemmes

Du samedi 11 au dimanche 12 avril 2026 de 10h à 18h. Centre de Congrès Agora 248 avenue des Paluds Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Venez découvrir les merveilles de la terre !

Ce salon propose des minéraux, fossiles, gemmes, cristaux & bien-être, bijoux… et l’Expo Préhistoric.

L’esprit du Salon est ouvert à tout public amateur, collectionneur et enfant !Familles

Ce salon (exposition vente expertise) sur 1 400 m² vous invite à un voyage dans le temps entre connaissance et imaginaire grâce à ses 40 exposants venus de tous pays avec leurs découvertes et créations. Venez y découvrir des minéraux d’une valeur scientifique inestimable, des gemmes et bijoux d’une beauté remarquable.

Découverte des bienfaits des cristaux riches en énergie, avec des exposants spécialisés en Lithothérapie.



Profitez en plus de l’expo Préhistoric sur 700 m², où vous y admirerez plus de 12 reproductions complètes avec pédagogie pour le plaisir des petits et des grands avec des animations gratuites pour les enfants. .

Centre de Congrès Agora 248 avenue des Paluds Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 08 08

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English :

Come and discover the wonders of the earth!

The show features minerals, fossils, gems, crystals & well-being, jewelry? and the Prehistoric Expo.

The spirit of the Show is open to all: amateurs, collectors and children!

L’événement 5e salon des minéraux, fossiles et gemmes Aubagne a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile