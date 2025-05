5e salon du livre – Salle Brummel Luc-sur-Mer, 14 juin 2025 10:00, Luc-sur-Mer.

Calvados

5e salon du livre Salle Brummel Rue Brummel Luc-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-06-14 10:00:00

fin : 2025-06-15 18:00:00

Date(s) :

2025-06-14

Ce 5e salon du livre réunira des éditeurs et des auteurs de romans, nouvelles essais….

Ce 5e salon du livre réunira des éditeurs et des auteurs de romans, nouvelles essais…. .

Salle Brummel Rue Brummel

Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie jumelageluc@etik.com

English : 5e salon du livre

This 5th book fair will bring together publishers and authors of novels, short stories and essays….

German : 5e salon du livre

Auf dieser fünften Buchmesse werden Verlage und Autoren von Romanen, Kurzgeschichten und Essays zusammenkommen….

Italiano :

Questa quinta fiera del libro riunirà editori e autori di romanzi, racconti e saggi….

Espanol :

Esta 5ª feria del libro reunirá a editores y autores de novelas, cuentos y ensayos….

L’événement 5e salon du livre Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2025-05-21 par Calvados Attractivité