5E SALON GASTRONOMIQUE Sète

Salon gastronomique Lion’s Club Sète St Clair Salle Brassens de Sète du 31 octobre au 2 novembre 2025La Salle Brassens sera le temple de la gastronomie et de la convivialité du 31 octobre au 2 novembre prochain à Sete. Le lion’s club Sète St clair organise son 5-eme salon gastronomique.Il y aura une grande diversité d’exposants, différentes régions de vins seront représentées, tout en faisant la part belle aux producteurs locaux, épices, chocolats, miels, charcuteries, foie gras, fromages, truffes, plaisirs sucrés….et une nocturne festive le samedi soir avec pas moins de trois traiteurs pour satisfaire tous les goûts, et ambiance musicale.L’entrée du salon est de 3€.Les bénéfices sont au profit des œuvres sociales du Lion’s Club Sète St Clair qui intervient là où on a besoin de lui.A noter qu’il y aura la présence de Sabine Vandermouten, artiste peintre cotée, qui exposera quelques toiles sur la scène, dont celle qu’elle nous offrira pour notre prochaine soirée caritative le 12 décembre et qui sera à gagner à la tombola.Ce prochain dîner spectacle sera au profit de l’association Maladie de Marfans.Renseignements Salon gastronomique Lion’s Club Sète St Clair La présidente du Lion’s Club Sète St clairCaroline Raimond06.87.26.36.20 .

English :

5th gastronomic fair organized by the Lion’S Club Sète Saint Clair

German :

5. gastronomische Messe organisiert vom Lion’S Club Sète Saint Clair

Italiano :

5° salone gastronomico organizzato dal Lion’s Club Sète Saint Clair

Espanol :

5ª feria gastronómica organizada por el Lion’S Club Sète Saint Clair

