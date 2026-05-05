5e vide-grenier de Frécourt Frécourt
5e vide-grenier de Frécourt Frécourt dimanche 12 juillet 2026.
Frécourt
5e vide-grenier de Frécourt
Rue de l’église Frécourt Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Tout public
Buvette et restauration.
30 exposants habituellement. .
Rue de l’église Frécourt 52360 Haute-Marne Grand Est +33 6 17 48 20 05
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English :
L’événement 5e vide-grenier de Frécourt Frécourt a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres