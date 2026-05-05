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5e vide-grenier de Frécourt Frécourt

5e vide-grenier de Frécourt Frécourt

5e vide-grenier de Frécourt Frécourt dimanche 12 juillet 2026.

Adresse : Rue de l'église

Ville : 52360 Frécourt

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Frécourt

5e vide-grenier de Frécourt

Rue de l’église Frécourt Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Tout public
Buvette et restauration.
30 exposants habituellement.   .

Rue de l’église Frécourt 52360 Haute-Marne Grand Est +33 6 17 48 20 05 

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English :

L’événement 5e vide-grenier de Frécourt Frécourt a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres