Changey

5e vide-greniers de Changey

Rues du village Changey Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Tout public

Buvette et restauration sur place.

40 exposants habituellement. .

Rues du village Changey 52360 Haute-Marne Grand Est +33 6 37 92 61 15

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English :

L’événement 5e vide-greniers de Changey Changey a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres