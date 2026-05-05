5e vide-greniers de Changey Changey
5e vide-greniers de Changey Changey dimanche 7 juin 2026.
Changey
5e vide-greniers de Changey
Rues du village Changey Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Tout public
Buvette et restauration sur place.
40 exposants habituellement. .
Rues du village Changey 52360 Haute-Marne Grand Est +33 6 37 92 61 15
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English :
L’événement 5e vide-greniers de Changey Changey a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres