Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

5e vide-greniers de Changey Changey

5e vide-greniers de Changey Changey

5e vide-greniers de Changey Changey dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Rues du village

Ville : 52360 Changey

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Changey

5e vide-greniers de Changey

Rues du village Changey Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Tout public
Buvette et restauration sur place.
40 exposants habituellement.   .

Rues du village Changey 52360 Haute-Marne Grand Est +33 6 37 92 61 15 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 5e vide-greniers de Changey Changey a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres