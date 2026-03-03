5ème année Mob’s Fête de la mobylette Saint-Mexant

5ème année Mob’s Fête de la mobylette

Place de la mairie Saint-Mexant Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Samedi 16 08 h 00 Bourse d’échange mobylettes, motos, voitures 15 h Balade en mob’s 19 h 00 Soirée concert avec le groupe Pop Rock Hors Classe Repas sur place avec le QG Street Food Burger

Dimanche 17 8 h 00 Bourse d’échange mobylettes, motos, voitures toute la journée Grand vide grenier et Marché des producteurs locaux 08 h30 Départ pour une balade de 3 h 00 à Mob’s et (moto parcours différent) avec arrêt collation 11 h 30 Apéro concert en duo piano voix avec Lyséa 13 h Repas ouvert à tous sur réservation Tarifs 17 € le repas et 22 € repas+balade Menu Pâté Confit de canard pommes de terre sautées Tarte aux pommes Fromage Café restauration et buvette sur place .

Place de la mairie Saint-Mexant 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 32 65 74

