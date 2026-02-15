5ème anniversaire de Boussac Brocante Boussac

5ème anniversaire de Boussac Brocante Boussac mercredi 4 mars 2026.

5ème anniversaire de Boussac Brocante

6 Place Carnot Boussac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04
fin : 2026-03-07

Date(s) :
2026-03-04

Liquidation de vêtements d’hiver, vente flash dans tout le magasin, ticket de tombola gratuit par personne.
Jeudi matin retour du café, du thé et des gâteaux fait maison !   .

6 Place Carnot Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine   boussacbrocante@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 5ème anniversaire de Boussac Brocante Boussac a été mis à jour le 2026-02-13 par Creuse Confluence Tourisme