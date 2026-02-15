5ème anniversaire de Boussac Brocante Boussac
5ème anniversaire de Boussac Brocante Boussac mercredi 4 mars 2026.
6 Place Carnot Boussac Creuse
Début : 2026-03-04
fin : 2026-03-07
2026-03-04
Liquidation de vêtements d’hiver, vente flash dans tout le magasin, ticket de tombola gratuit par personne.
Jeudi matin retour du café, du thé et des gâteaux fait maison ! .
6 Place Carnot Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine boussacbrocante@gmail.com
