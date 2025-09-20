5ÈME BALADE DU COEUR Mende

Mende Lozère

Début : 2025-09-20 13:30:00

fin : 2025-09-20 15:00:00

2025-09-20

Balade de 180 km réservée aux véhicules de plus de 25 ans, ou présentant un intérêt historique ou d’exception, sans classement ni chronométrage.

Possibilité de voir les voitures de 13h30 à 15h sur le parking d’Hyper U et à partir de 18h sur le Foirail de Mende.

Repas de clôture pour les participants à l’Espace événements Georges-Frêche. Organisée par Mende Auto Passion au profit de l’Association ARLSA (Association pour la recherche sur la maladie de Charcot).

Renseignements et inscriptions 06 78 34 08 71 www.mendeautopassion.net .

Mende 48000 Lozère Occitanie +33 6 78 34 08 71

