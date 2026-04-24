Châtel-de-Neuvre

5ème Bourse 2 Roues Rando’bylette

8 rue des Vignes Châtel-de-Neuvre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 07:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Chineurs et passionnés, rendez-vous à Châtel de Neuvre pour la 5ème Bourse 2 Roues !

.

8 rue des Vignes Châtel-de-Neuvre 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 90 10 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Chineurs et passionnés, rendez-vous à Châtel de Neuvre pour la 5ème Bourse 2 Roues !

L’événement 5ème Bourse 2 Roues Rando’bylette Châtel-de-Neuvre a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Val de Sioule