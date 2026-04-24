5ème Bourse 2 Roues Rando’bylette Châtel-de-Neuvre
5ème Bourse 2 Roues Rando’bylette Châtel-de-Neuvre samedi 16 mai 2026.
Châtel-de-Neuvre
5ème Bourse 2 Roues Rando’bylette
8 rue des Vignes Châtel-de-Neuvre Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 07:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Chineurs et passionnés, rendez-vous à Châtel de Neuvre pour la 5ème Bourse 2 Roues !
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8 rue des Vignes Châtel-de-Neuvre 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 90 10 87
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Chineurs et passionnés, rendez-vous à Châtel de Neuvre pour la 5ème Bourse 2 Roues !
L’événement 5ème Bourse 2 Roues Rando’bylette Châtel-de-Neuvre a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Val de Sioule