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5ème Bourse 2 Roues Rando’bylette Châtel-de-Neuvre

5ème Bourse 2 Roues Rando’bylette Châtel-de-Neuvre samedi 16 mai 2026.

Adresse : 8 rue des Vignes

Ville : 03500 Châtel-de-Neuvre

Département : Allier

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Châtel-de-Neuvre

5ème Bourse 2 Roues Rando’bylette

8 rue des Vignes Châtel-de-Neuvre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 07:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Chineurs et passionnés, rendez-vous à Châtel de Neuvre pour la 5ème Bourse 2 Roues !
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8 rue des Vignes Châtel-de-Neuvre 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 90 10 87 

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English :

Chineurs et passionnés, rendez-vous à Châtel de Neuvre pour la 5ème Bourse 2 Roues !

L’événement 5ème Bourse 2 Roues Rando’bylette Châtel-de-Neuvre a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Val de Sioule