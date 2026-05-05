5ème Bourse aux vélos de L’Isle Adam, Isle Adam, L’Isle-Adam

5ème Bourse aux vélos de L’Isle Adam Dimanche 17 mai, 09h00 Isle Adam Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-17T09:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-17T09:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00

L’association FOUBICLOU, en partenariat avec la ville de L’Isle Adam, organise la 4ème BOURSE aux VÉLOS de l’Isle Adam le samedi 16 mai 2025 et le Dimanche 17 mai 2026.

Que vous soyez un professionnel ou un particulier, c’est l’occasion de vendre ou d’acheter tout ce qui a un rapport au vélo.

Vous voulez vendre?

Vous avez la possibilité de réserver un stand ou de déposer vos vélos au dépôt-vente.

Vous voulez acheter?Des dizaines de vélos disponibles, pièces et accessoires neufs ou d’occasions.

QUAND, OÙ ?

le 16/05/2026 de 15h à 19h00 dépôts des vélos

le 17/05/2025 de 9h à 17h

Centre sportif Amélie Mauresmo

1 All. du Dr Jean Cailleux,

95290 L’Isle-Adam

ORGANISATEUR

Association FOUBICLOU

RENSEIGNEMENTS

06.12.71.32.25

06.87.65.48.56

Isle Adam Isle Adam L’Isle-Adam 95290 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06.12.71.32.25 »}]

L’association FOUBICLOU, en partenariat avec la ville de L’Isle Adam, organise la 4ème BOURSE aux VÉLOS de l’Isle Adam le samedi 16 mai 2026 et le Dimanche 17 mai 2026.