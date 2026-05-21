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5ème brocante du CS Chassors Terrain de petanque Chassors

5ème brocante du CS Chassors Terrain de petanque Chassors dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Terrain de petanque

Adresse : Route de Jarnac

Ville : 16200 Chassors

Département : Charente

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Chassors

5ème brocante du CS Chassors

Terrain de petanque Route de Jarnac Chassors Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Nous organisons notre 5eme brocante le dimanche 7 juin sur le terrain de pétanque de chassors lieu dit luchac route de jarnac.
Buvette et restauration sur place tombola
Venez nombreux !!
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Terrain de petanque Route de Jarnac Chassors 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 24 24 05 

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English : 5th CS Chassors flea market

We’re holding our 5th brocante on Sunday June 7 at the Chassors petanque ground, lieu dit Luchac, route de Jarnac.
Refreshments and food on site tombola
Come one, come all!

L’événement 5ème brocante du CS Chassors Chassors a été mis à jour le 2026-05-21 par Destination Cognac