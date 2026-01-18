5ème Chapitre de la Confrérie de la Noisettine du Médoc Salle des Fêtes de Saint-Trélody Lesparre-Médoc
5ème Chapitre de la Confrérie de la Noisettine du Médoc Salle des Fêtes de Saint-Trélody Lesparre-Médoc samedi 7 février 2026.
5ème Chapitre de la Confrérie de la Noisettine du Médoc
Salle des Fêtes de Saint-Trélody Rue Jean Fourment Lesparre-Médoc Gironde
Tarif : 60 – 60 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
La Confrérie de la Noisettine du Médoc vous convient à participer à son 5ème Chapitre.
Venez découvrir le monde des confréries et partager avec eux cette journée empreinte de tradition !
Les festivités se dérouleront à St-Trélody salle des fête et église.
Le programme sera la suivant
8h30 accueil des confréries
9h30 intronisations
11h messe avec la présence de la cantatrice Lisa Maria
13h déjeuner avec animation musicale par Christophe Soriano au menu
. Cocktail de bienvenue et ses amuse-bouche
. Terrine de joue de bœuf farcie au foie gras et sa compotée d’oignons confits
. Aumonière de saumon aux blancs de poireaux
. Trou Médocain
. Civet de biche et sa garniture
. Plateau de Fromage
. Royal chocolat Noisettines
. Café et sa Noisettine
. Accompagné de vins de Médoc
Sur réservation avant le 28 janvier. .
Salle des Fêtes de Saint-Trélody Rue Jean Fourment Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 26 03 70 fleurt.denis@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement 5ème Chapitre de la Confrérie de la Noisettine du Médoc Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Médoc-Vignoble