5ème Chapitre de la Confrérie de la Noisettine du Médoc Salle des Fêtes de Saint-Trélody Lesparre-Médoc

5ème Chapitre de la Confrérie de la Noisettine du Médoc

Salle des Fêtes de Saint-Trélody Rue Jean Fourment Lesparre-Médoc Gironde

Tarif : 60 – 60 – EUR

Tarif de base plein tarif

2026-02-07

La Confrérie de la Noisettine du Médoc vous convient à participer à son 5ème Chapitre.

Venez découvrir le monde des confréries et partager avec eux cette journée empreinte de tradition !

Les festivités se dérouleront à St-Trélody salle des fête et église.

Le programme sera la suivant

8h30 accueil des confréries

9h30 intronisations

11h messe avec la présence de la cantatrice Lisa Maria

13h déjeuner avec animation musicale par Christophe Soriano au menu

. Cocktail de bienvenue et ses amuse-bouche

. Terrine de joue de bœuf farcie au foie gras et sa compotée d’oignons confits

. Aumonière de saumon aux blancs de poireaux

. Trou Médocain

. Civet de biche et sa garniture

. Plateau de Fromage

. Royal chocolat Noisettines

. Café et sa Noisettine

. Accompagné de vins de Médoc

Sur réservation avant le 28 janvier. .

Salle des Fêtes de Saint-Trélody Rue Jean Fourment Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 26 03 70 fleurt.denis@orange.fr

