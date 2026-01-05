5ème Dîner Littéraire de Loubressac Loubressac

5ème Dîner Littéraire de Loubressac

4 place du Foirail Loubressac Lot

Tarif : – – 32 EUR

Début : 2026-01-15 19:30:00

2026-01-15

Causerie, échanges, lectures et dédicaces avec Raphaël Daubet, Sénateur du Lot et Auteur d'un livre de récits sur le Quercy "Vieux Pays" aux éditions "Toute Latitude".

Tout public

Causerie, échanges, lectures et dédicaces avec Raphaël Daubet, Sénateur du Lot et Auteur d'un livre de récits sur le Quercy "Vieux Pays" aux éditions "Toute Latitude".

Tout public. Menu et soirée 32 euros sur réservation

4 place du Foirail Loubressac 46130 Lot Occitanie

English :

Causerie, discussions, readings and book signing with Raphaël Daubet, Senator of the Lot and Author of a book of stories about Quercy "Vieux Pays" published by "Toute Latitude".

All audiences

