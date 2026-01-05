5ème Dîner Littéraire de Loubressac Loubressac
5ème Dîner Littéraire de Loubressac Loubressac jeudi 15 janvier 2026.
4 place du Foirail Loubressac Lot
Tarif : – – 32 EUR
19:30:00
Causerie, échanges, lectures et dédicaces avec Raphaël Daubet, Sénateur du Lot et Auteur d'un livre de récits sur le Quercy "Vieux Pays" aux éditions "Toute Latitude".
Tout public. Menu et soirée 32 euros sur réservation
4 place du Foirail Loubressac 46130 Lot Occitanie
English :
Causerie, discussions, readings and book signing with Raphaël Daubet, Senator of the Lot and Author of a book of stories about Quercy "Vieux Pays" published by "Toute Latitude".
All audiences
