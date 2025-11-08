5éme édition de Brioude se Livre place Lafayette Brioude

5éme édition de Brioude se Livre place Lafayette Brioude samedi 8 novembre 2025.

5éme édition de Brioude se Livre

place Lafayette Hôtel de la Ville Brioude Haute-Loire

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-08 18:00:00

2025-11-08

5éme édition de Brioude se Livre, toujours organisée par la Mission Locale en partenariat avec la ville et la médiathèque de Brioude.

place Lafayette Hôtel de la Ville Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 94 33 accueil@missionlocalebrioude.fr

English :

5th edition of Brioude se Livre, still organized by Mission Locale in partnership with the town and Brioude media library.

German :

ausgabe von Brioude se Livre, die immer noch von der Mission Locale in Partnerschaft mit der Stadt und der Mediathek von Brioude organisiert wird.

Italiano :

quinta edizione di Brioude se Livre, sempre organizzata dalla Mission Locale in collaborazione con la città e la mediateca di Brioude.

Espanol :

5ª edición de Brioude se Livre, siempre organizada por la Mission Locale en colaboración con la ciudad y la mediateca de Brioude.

