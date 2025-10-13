5ème édition de la Semaine de l’Alimentation Durable Saint-Quentin

5ème édition de la Semaine de l’Alimentation Durable

Saint-Quentin Aisne

Début : 2025-10-13

fin : 2025-10-18

2025-10-13

Découvrez le programme de la 5ème édition de la Semaine de l’alimentation durable, organisée par l’Agglomération du Saint-Quentinois et ses partenaires du lundi 13 au samedi 18 octobre 2025 !

Cet évènement s’inscrit dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial et à pour objectif de vous faire découvrir des pratiques alimentaires respectueuses de l’environnement tout en préservant votre pouvoir d’achat.

De nombreux rendez-vous sont proposés autour de l’alimentation, sur ou sans inscription rencontres, visites, ateliers cuisine ou de sensibilisation…

Retrouvez le programme complet dans les liens plus bas.

Cet évènement est réservé à tous, que l’on soit seul, entre collègues, en famille ou entre amis !

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 06 30 06

English :

Discover the program for the 5th edition of Sustainable Food Week, organized by the Saint-Quentinois Agglomeration and its partners from Monday, October 13 to Saturday, October 18, 2025!

This event is part of the Projet Alimentaire Territorial and aims to help you discover environmentally-friendly food practices while preserving your purchasing power.

A wide range of food-related events are on offer, with or without registration: meetings, tours, cooking or awareness-raising workshops?

Find the full program in the links below.

This event is open to all, whether you’re on your own, with colleagues, family or friends!

German :

Entdecken Sie das Programm der 5. Ausgabe der Woche für nachhaltige Ernährung, die von der Agglomeration Saint-Quentinois und ihren Partnern von Montag, dem 13. bis Samstag, dem 18. Oktober 2025 organisiert wird!

Diese Veranstaltung ist Teil des Projet Alimentaire Territorial und hat zum Ziel, Ihnen umweltfreundliche Ernährungspraktiken näher zu bringen und gleichzeitig Ihre Kaufkraft zu erhalten.

Es werden zahlreiche Veranstaltungen rund um das Thema Ernährung angeboten, mit oder ohne Anmeldung: Treffen, Besichtigungen, Koch- oder Sensibilisierungsworkshops?

Das vollständige Programm finden Sie unter den Links weiter unten.

Diese Veranstaltung ist für alle gedacht, ob allein, unter Kollegen, mit der Familie oder mit Freunden!

Italiano :

Scoprite il programma della 5ª Settimana dell’alimentazione sostenibile, organizzata dalla Conurbazione di Saint-Quentinois e dai suoi partner da lunedì 13 a sabato 18 ottobre 2025!

Questo evento fa parte del Projet Alimentaire Territorial e mira a farvi scoprire pratiche alimentari rispettose dell’ambiente, preservando il vostro potere d’acquisto.

Sono previsti numerosi eventi legati all’alimentazione, con o senza registrazione: incontri, visite, laboratori di cucina e di sensibilizzazione, ecc

Per il programma completo, consultare i link sottostanti.

L’evento è aperto a tutti, da soli, con i colleghi, la famiglia o gli amici!

Espanol :

Descubra el programa de la 5ª Semana de la Alimentación Sostenible, organizada por la aglomeración de Saint-Quentinois y sus socios del lunes 13 al sábado 18 de octubre de 2025

Este evento forma parte del Proyecto Territorial Alimentario y tiene como objetivo ayudarle a descubrir prácticas alimentarias respetuosas con el medio ambiente al tiempo que preserva su poder adquisitivo.

Se propondrán numerosas actividades relacionadas con la alimentación, con o sin inscripción: encuentros, visitas, talleres de cocina y sensibilización, etc

Consulte el programa completo en los enlaces siguientes.

Este evento está abierto a todo el mundo, ya sea solo, con colegas, en familia o con amigos

