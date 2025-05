5ÈME ÉDITION DE LA TRAÏLADE DES VINCOEURS – Montpeyroux, 1 juin 2025 07:00, Montpeyroux.

Hérault

5ÈME ÉDITION DE LA TRAÏLADE DES VINCOEURS Montpeyroux Hérault

Tarif : – – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-06-01

Cet évènement a pour but de recueillir des fonds pour le CHU de Montpellier ainsi que des projets liés aux greffes de coeur ou autres organes.

Rendez-vous pour la 5e édition des Traïlades des Vincoeur. Cet évènement a pour but de recueillir des fonds pour le CHU de Montpellier ainsi que des projets liés aux greffes de coeur ou autres organes.

Deux circuits de prévu:

Départ du défi à 9h suivi des marcheurs. Derniers départs marcheurs à 9h 45.

1er circuit: Randonnée « Aupilhac-Cocalières » 150 places maximum

En marchant 9 km, vous traverserez les vignes en terrasses du lieu-dit Aupilhac, puis l’amphithéâtre de Cocalières en passant par le château du Castellas.

L’évènement propose des ravitaillements et des dégustations des Vins d’Aupilhac provenant des terroirs traversés.

2nd circuit: La course à pied « Cocalières Le Défi » 40 places maximum

Un circuit de 15 km et 1000 m de dénivelé positif dans une des portions de

l’emblématique Terroir de Cocalières, rangée par rangée, monter et descendre… avec la dégustation des vins de Cocalières pour terminer. Pour accéder à la parcelle, un sentier de 2.5 km de montée et retour au Domaine 2.5 km de descente.

Possibilité de le faire en solo ou par équipe (maximum 4 personnes)

Avec la collaboration de @adn_salle_de_sport

Un tee-shirt et une bouteille seront offerts le jour de la Traïlade.

Le Restaurant Souka s’associe à l’évènement cette année et fait preuve de générosité en

reversant 100% de sa prestation aux projets liés au service Cardiologie du CHU. Une

broche de jambon cuit sur place accompagné des légumes et pommes de terre ainsi

qu’une tarte au pomme (prix 17 €). .

Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie

English :

The aim of this event is to raise funds for associations with projects linked to heart or other organ transplants in France.

German :

Ziel dieser Veranstaltung ist es, Geld für Vereine zu sammeln, die Projekte im Zusammenhang mit Herz- oder anderen Organtransplantationen in Frankreich haben.

Italiano :

L’obiettivo dell’evento è raccogliere fondi per l’Ospedale Universitario di Montpellier e per i progetti legati ai trapianti di cuore e di altri organi.

Espanol :

El objetivo del acto es recaudar fondos para asociaciones con proyectos de trasplante de corazón y otros órganos en Francia.

L’événement 5ÈME ÉDITION DE LA TRAÏLADE DES VINCOEURS Montpeyroux a été mis à jour le 2025-05-21 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT