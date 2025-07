5ème édition de Pic’sel fait son cinéma ! Cinéma Le Saleys Salies-de-Béarn

Bienvenue à la 5ème édition de l’atelier vidéo du club Pic’Sel, un événement incontournable pour les amateurs de culture et de patrimoine local. Plongez dans un voyage à travers le temps et l’espace avec nos créations et archives uniques. Découvrez « Passages » (de François Bénard, 2015), « Pau Bedous » (de Bernard Bénéteau, 2016), « Course de chevaux à Salies » (de Bernard Bénéteau, 2006), « 15 ans d’actions au Burkina Fasso » (de Mona Audisio, 2016), « Le Saleys dans tous ses états » (de Bernard Bénéteau, 2016), « Sal, Saléja, Saleys » (de Pic’sel, 2017) et son making- of. Une soirée riche en émotions et en découvertes, où culture et patrimoine local se mêlent pour votre plus grand plaisir ! .

Cinéma Le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine pic-sel@laposte.net

