5ème édition de Yoga, Danse & Boxe Tuffé Val de la Chéronne

5ème édition de Yoga, Danse & Boxe

Domaine de Chéronne Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-30

Une retraite unique qui t’offre les clés pour libérer ton énergie, renforcer ta confiance et révéler ta puissance intérieure.

Après le succès des éditions précédentes, nous te proposons une immersion de 4 jours pour repousser tes limites, tant sur le plan physique que mental .

Que tu viennes pour respirer profondément ou pour te défouler, cette expérience te libérera des tensions, t’aidera à gagner en confiance et à briller avec assurance.

LE PROGRAMME Inspire Yoga (8h) Danse Intuitive (4h) Boxe (4h) Libère-toi !

==> Hommes Femmes TOUS NIVEAUX (Ici, pas de performance de l’exploration, du jeu et du plaisir !).

Nos intervenants Celia Rosello (Yoga Vinyasa Danse Intuitive) & Ludovic Dumielle (Boxe Française) t’attendant pour un séjour humain, chaleureux & joyeux !

Pendant ces 4 jours, tu élèveras ta pratique du yoga grâce à des workshops stimulants, tu t’initieras à la boxe française avec une approche cardio, et tu exploreras la danse intuitive pour te reconnecter à ton corps. Le tout dans un cadre bucolique et apaisant, idéal pour un ressourcement profond.

Des repas colorés et savoureux, préparés par notre cheffe, nourriront ton corps et ton esprit tout au long de cette aventure. Infos & inscriptions https://www.chateau-cheronne.com/retraite-de-yoga-boxe .

Domaine de Chéronne Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

