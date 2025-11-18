5ème édition « Décroche ton job en Industrie » Mardi 18 novembre, 09h00 Boué – Agence VERVINS Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T10:00:00

Fin : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T10:00:00

Un job dating spécial industrie se tiendra le 18 novembre 2025 à Boué pour promouvoir les emplois et savoir-faire locaux. Organisé avec plusieurs partenaires. La Maison des Entreprises de Thiérache et de la Serre (METS) et Proch’Emploi organisent un job dating spécial industrie en Thiérache et Serre dans le cadre de la semaine de l’industrie. Cet événement est organisé en partenariat avec France Travail, Cap Emploi, la Mission Locale et le Département. Le mardi 18 novembre 2025 de 10h00 à 13h00

Boué – Agence VERVINS 02450 Boué Boué 02450 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/508320 »}]

Un job dating spécial industrie se tiendra le 18 novembre 2025 à Boué pour promouvoir les emplois et savoir-faire locaux. Organisé avec plusieurs partenaires. La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution