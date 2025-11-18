5ème édition « Décroche ton job en Industrie » Mardi 18 novembre, 10h00 Salle des fêtes, 02450 Boué Aisne

Entrée libre et gratuite

La Maison des Entreprises de Thiérache et de la Serre (METS) et Proch’Emploi organisent un job dating spécial industrie en Thiérache et Serre dans le cadre de la semaine de l’industrie. Cet événement est organisé en partenariat avec France Travail, Cap Emploi, la Mission Locale et le Département.

Le mardi 18 novembre 2025 de 10h00 à 13h00 à la salle Polyvalente de Boué.

Cet événement représente une occasion unique de mettre en avant les savoir-faire et les métiers qui font votre richesse mais aussi celle du territoire.

Les objectifs ?

-> Valoriser les emplois à pourvoir en industrie auprès des demandeurs d’emploi, jeunes diplômés, …

-> Développer l’attractivité économique du territoire en présentant les industries locales

-> Mettre en avant les métiers et expertises : l’occasion idéale de présenter les métiers et compétences et ainsi de partager et de susciter l’intérêt des nouvelles recrues

-> Booster votre attractivité et votre marque employeur localement

Cette année, le public trouvera un stand regroupant France Travail, la Mission Locale, le Cap Emploi et le Département. Le public pourra découvrir les métiers de l’Industrie grâce aux casques de réalité virtuelle, démonstrations de MRS…

Salle des fêtes, 02450 Boué

