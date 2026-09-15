5ème édition du Festival Amitiés Musicales Internationales La Visitation Limoges
mercredi 21 octobre 2026 · La Visitation · Limoges
Informations pratiques
Limoges
5ème édition du Festival Amitiés Musicales Internationales
La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges Haute-Vienne
Tarif : 17 – 17 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 20:00:00
fin : 2026-10-21 22:00:00
Date(s) :
2026-10-21
5ème édition du Festival Amitiés Musicales Internationales, Lauréats Grands Amateurs issus des grands concours internationaux de piano (Europe, Etats-Unis). Artistes venus de France, Italie, Allemagne, Russie, Pays-Bas, Belgique, St Vincent et Grenadines, Japon, Corée du Sud et Taïwan. Œuvres de Bach, Chopin, Grieg, Schubert.
Renseignement et réservation par téléphone ou par mail. .
La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 05 02 15 83 sylevy@yahoo.fr
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English : 5ème édition du Festival Amitiés Musicales Internationales
L’événement 5ème édition du Festival Amitiés Musicales Internationales Limoges a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Limoges Métropole
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