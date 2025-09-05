5ème édition du Festival de théâtre au Vox de St-Christoly Le Vox Saint-Christoly-de-Blaye
5ème édition du Festival de théâtre au Vox de St-Christoly Le Vox Saint-Christoly-de-Blaye samedi 30 mai 2026.
5ème édition du Festival de théâtre au Vox de St-Christoly
Le Vox D22 Saint-Christoly-de-Blaye Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
L’école de musique et des arts vous présente la 5ème édition de son festival de théâtre.
Nous vous donnons rendez-vous à partir de 15h à la salle du Vox pour venir assister aux différentes pièces de la journée.
Programme à venir .
Le Vox D22 Saint-Christoly-de-Blaye 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 30 75 64
English :
German :
Italiano :
Espanol : 5ème édition du Festival de théâtre au Vox de St-Christoly
L’événement 5ème édition du Festival de théâtre au Vox de St-Christoly Saint-Christoly-de-Blaye a été mis à jour le 2025-08-30 par OT Blaye