5ème édition du Festival Udada Moï Moï Saint-Jean-de-Luz
vendredi 31 juillet 2026 · Saint-Jean-de-Luz
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Luz
5ème édition du Festival Udada Moï Moï
Parc Duconténia Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 17:00:00
fin : 2026-07-31 02:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Organisé par le collectif Moï Moï, Udada est un festival ouvert à mi-chemin entre la foire d’art et le festival de musique, qui transforme chaque été le parc Duconténia en village artistique éphémère autour de ses pavillons immersifs, les Udatchas, conçus en résidence par des collectifs d’architectes, de designers et d’artistes.
Pour cette édition, nous avons invité l’artiste Bonnefrite (Benoît Bonnemaison-Fitte) à signer l’identité visuelle du festival, tout en conduisant une résidence de création à Saint-Jean-de-Luz dont les œuvres donneront naissance à un pavillon Udatcha au cœur du parc. Une première vague de programmation musicale est également annoncée, avec notamment DJ Marcelle, Baby Berserk, Susobrino et Ygal Ohayon. .
Parc Duconténia Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 60 85 46 jeanne.collectifmoimoi@gmail.com
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English : 5ème édition du Festival Udada Moï Moï
L’événement 5ème édition du Festival Udada Moï Moï Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Pays Basque
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