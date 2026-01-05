5ème édition du salon du livre Lorris

5ème édition du salon du livre

5ème édition du salon du livre

5ème édition du salon du livre organisé par la municipalité à la salle Blanche de Castille. Animations, dédicaces, vente de livres neufs, restauration sur place. Samedi 14h-18h et dimanche 10h-17h. Entrée libre. .

Lieu-dit La Noue Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 40 22 salondulivrelorris@gmail.com

