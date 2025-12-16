5ème édition du Triathlon de Limoges Aquapolis Limoges

5ème édition du Triathlon de Limoges

Événement sportif incontournable du territoire, la 5ème édition du Triathlon Limoges Métropole aura lieu au centre aquatique l’Aquapolis et ses alentours. Coorganisés par le gestionnaire Récréa et Limoges Métropole, plusieurs formats et niveaux sont proposés, afin que petits et grands champions puissent relever défis et challenges, en solo ou en équipe.

Le samedi 25 avril 2026 sera dédié aux familles et enfants avec le Smiling Run, course en duo parent-enfant et la course jeunes 8-11 ans.

Le dimanche 26 avril 2026, place aux épreuves des traditionnels formats XS, S et M, en course individuelle et en relais. .

