5ème édition Festival Country Vouillé

5ème édition Festival Country Vouillé samedi 9 août 2025.

5ème édition Festival Country

Vouillé Vienne

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-10

2025-08-09

Un week-end 100% country. Des animations country, un vide grenier, une parade auto moto et Bruno le Grizzly en concert.

Vouillé 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 59 38 39

English : 5ème édition Festival Country

A 100% country weekend. Country entertainment, a garage sale, a motorcycle parade and Bruno the Grizzly in concert.

German : 5ème édition Festival Country

Ein Wochenende mit 100 % Country. Country-Animationen, ein Flohmarkt, eine Auto-Motorrad-Parade und ein Konzert von Bruno le Grizzly.

Italiano :

Un weekend 100% country. Intrattenimento country, vendita di garage, parata di moto e concerto di Bruno the Grizzly.

Espanol : 5ème édition Festival Country

Un fin de semana 100% country. Entretenimiento country, una venta de garaje, un desfile de motos y Bruno the Grizzly en concierto.

