5ème édition Festival « Pourquoi je danse » Saint-Affrique 19 juillet 2025 07:00

Aveyron

Début : Samedi 2025-07-19

fin : 2025-07-19

2025-07-19

Rendez-vous samedi, pour une grande soirée de clôture festive et ouverte à tous !

Au programme un moment fort en émotion et en mouvement avec la OUPS Dance Company et le talentueux chorégraphe Charles Brecard, qui présenteront leur pièce chorégraphique en plein air. Une occasion unique de découvrir une création contemporaine, poétique et percutante, au cœur de la ville. .

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie

