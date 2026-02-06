5ème édition Le festival des Amandiers en Fleurs

Salle des fêtes Labretonie Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-07

Le samedi Ouverture officielle du Festival.

9h Rando pédestre de 3 à 8 km.

Structure gonflable et jeux pour enfants, tour de poney.

Le dimanche Exposition de voitures anciennes, tracteurs et motos.

Plus de 40 exposants sur le week-end, représentant divers métiers et savoir-faire locaux.

Salle des fêtes Labretonie 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 00 12 06

English : 5ème édition Le festival des Amandiers en Fleurs

Saturday: Official opening of the Festival.

9 a.m.: 3 to 8 km hikes.

Inflatable structure and games for children, pony ride.

Sunday: Exhibition of classic cars, tractors and motorcycles.

More than 40 exhibitors over the weekend, representing various local trades and know-how.

L’événement 5ème édition Le festival des Amandiers en Fleurs Labretonie a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Villeneuve Vallée du Lot