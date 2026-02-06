5ème édition Le festival des Amandiers en Fleurs Labretonie
samedi 7 mars 2026.
5ème édition Le festival des Amandiers en Fleurs
Salle des fêtes Labretonie Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-08
2026-03-07
Le samedi Ouverture officielle du Festival.
9h Rando pédestre de 3 à 8 km.
Structure gonflable et jeux pour enfants, tour de poney.
Le dimanche Exposition de voitures anciennes, tracteurs et motos.
Plus de 40 exposants sur le week-end, représentant divers métiers et savoir-faire locaux.
Salle des fêtes Labretonie 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 00 12 06
English : 5ème édition Le festival des Amandiers en Fleurs
Saturday: Official opening of the Festival.
9 a.m.: 3 to 8 km hikes.
Inflatable structure and games for children, pony ride.
Sunday: Exhibition of classic cars, tractors and motorcycles.
More than 40 exhibitors over the weekend, representing various local trades and know-how.
