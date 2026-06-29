Informations pratiques

Brigueuil

5ème édition , Le geste qui conte

Brigueuil Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-01

Le G’estival de Charente Limousine est une fabrique vivante d’arts, de rencontres et découvertes, en théâtre, danse, musique, marionnettes, arts du clown, land’art, images, artisanat, scènes ouvertes, balades contées et banquets participatifs.

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Brigueuil 16420 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 88 53 05

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English :

The Charente Limousine G’estival is a living factory of the arts, encounters and discoveries in theater, dance, music, puppetry, clowning, land’art, images, crafts, open stages, storytelling walks and participatory banquets.

L’événement 5ème édition , Le geste qui conte Brigueuil a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Charente Limousine