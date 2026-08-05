5ÈME EDITION TOUS À VELO, FAMILIAL, FESTIF Toulouges

Informations pratiques

Toulouges

TOUS À VÉLO, FAMILIAL, FESTIF

1 Avenue Jules Ferry Toulouges Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:40:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Objectif ? Rallier la ville de Bompas à vélo. Alors, prêts à pédaler ? L’occasion de bouger ensemble, en douceur et dans la bonne humeur ! Départ 10H30 de la Mairie.

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1 Avenue Jules Ferry Toulouges 66350 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 56 54 10

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English :

The aim? To cycle to the town of Bompas. So, are you ready to pedal? An opportunity to get moving together, gently and in good spirits! Departure 10:30 from the town hall.

L’événement TOUS À VÉLO, FAMILIAL, FESTIF Toulouges a été mis à jour le 2026-08-31 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME