5ÈME EDITION TOUS À VELO, FAMILIAL, FESTIF Toulouges
samedi 19 septembre 2026 · Toulouges
Informations pratiques
Toulouges
TOUS À VÉLO, FAMILIAL, FESTIF
1 Avenue Jules Ferry Toulouges Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:40:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Objectif ? Rallier la ville de Bompas à vélo. Alors, prêts à pédaler ? L’occasion de bouger ensemble, en douceur et dans la bonne humeur ! Départ 10H30 de la Mairie.
.
1 Avenue Jules Ferry Toulouges 66350 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 56 54 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The aim? To cycle to the town of Bompas. So, are you ready to pedal? An opportunity to get moving together, gently and in good spirits! Departure 10:30 from the town hall.
L’événement TOUS À VÉLO, FAMILIAL, FESTIF Toulouges a été mis à jour le 2026-08-31 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME