Informations pratiques

Blosseville

5ème Festival Au tour des mots etc.

Chez Mémé Suzanne Blosseville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Festival Au tour des mots etc… dans les communes de Veules les Roses, Sotteville sur mer, Blosseville, la Chapelle sur Dun, du 11 au 13 septembre 2026.

Poésie, théâtre, balades, lectures, cinéma, contes, musique, repas partagé, apéro poésie…

Participation libre au chapeau pour les frais d’artistes!

Programme des animations à Blosseville sur mer le samedi 12 septembre

11h45 Les mots partagés à la guinguette

Adages et histoires locales, Didier Hannequin et ses voisins

Chez Mémé Suzanne durée 45 min .

Chez Mémé Suzanne Blosseville 76460 Seine-Maritime Normandie asso-au-tour-des-mots-etc@orange.fr

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English : 5ème Festival Au tour des mots etc.

L’événement 5ème Festival Au tour des mots etc. Blosseville a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre