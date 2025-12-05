5ème Festival des Arts de formes courtes à Chivres-Val Chivres-Val
5ème Festival des Arts de formes courtes à Chivres-Val
Rue du Capitaine Pestel Chivres-Val Aisne
Début : 2025-12-05 19:15:00
2025-12-05
Festival des arts de formes courtes
Le Festival des Arts de Formes Courtes revient pour sa 5ème édition ! Pendant trois jours, la commune de Vailly et plusieurs villages du territoire vibreront au rythme du théâtre, de la musique, du cinéma et d’ateliers artistiques.
Un programme riche et varié, pensé pour tous les publics familles, passionnés de spectacle vivant, curieux en quête de découvertes… chacun y trouvera son bonheur !
Programme:
https://www.compagnienomades.net/single-post/programmation-du-5%C3%A8me-festival-des-arts-de-formes-courtes .
Rue du Capitaine Pestel Chivres-Val 02880 Aisne Hauts-de-France +33 7 65 18 28 53 assoformescourtes@gmail.com
English :
Short Form Arts Festival
German :
Festival der Kunst der kurzen Formen
Italiano :
Festival delle arti della forma breve
Espanol :
Festival de artes breves
