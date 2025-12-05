5ème Festival des Arts de formes courtes à Chivres-Val

Rue du Capitaine Pestel Chivres-Val Aisne

Tarif : -2 – -2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 19:15:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Festival des arts de formes courtes

Le Festival des Arts de Formes Courtes revient pour sa 5ème édition ! Pendant trois jours, la commune de Vailly et plusieurs villages du territoire vibreront au rythme du théâtre, de la musique, du cinéma et d’ateliers artistiques.

Un programme riche et varié, pensé pour tous les publics familles, passionnés de spectacle vivant, curieux en quête de découvertes… chacun y trouvera son bonheur !

Programme:

https://www.compagnienomades.net/single-post/programmation-du-5%C3%A8me-festival-des-arts-de-formes-courtes .

Rue du Capitaine Pestel Chivres-Val 02880 Aisne Hauts-de-France +33 7 65 18 28 53 assoformescourtes@gmail.com

English :

Short Form Arts Festival

German :

Festival der Kunst der kurzen Formen

Italiano :

Festival delle arti della forma breve

Espanol :

Festival de artes breves

L’événement 5ème Festival des Arts de formes courtes à Chivres-Val Chivres-Val a été mis à jour le 2025-10-03 par OT du Soissonnais-Valois