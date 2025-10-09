5ème Festival des Arts de formes courtes à Vailly-sur-Aisne Vailly-sur-Aisne

5ème Festival des Arts de formes courtes à Vailly-sur-Aisne
jeudi 9 octobre 2025.

Début : 2025-10-09 14:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11

Festival des arts de formes courtes

Le Festival des Arts de Formes Courtes revient pour sa 5ème édition ! Pendant trois jours, la commune de Vailly et plusieurs villages du territoire vibreront au rythme du théâtre, de la musique, du cinéma et d’ateliers artistiques.

Un programme riche et varié, pensé pour tous les publics familles, passionnés de spectacle vivant, curieux en quête de découvertes… chacun y trouvera son bonheur !

Programme: Soirée inaugurale 12€, autres jours 2€

https://www.compagnienomades.net/single-post/programmation-du-5%C3%A8me-festival-des-arts-de-formes-courtes .

Vailly-sur-Aisne 02370 Aisne Hauts-de-France +33 7 65 18 28 53 assoformescourtes@gmail.com

English :

Short Form Arts Festival

German :

Festival der Kunst der kurzen Formen

Italiano :

Festival delle arti della forma breve

Espanol :

Festival de artes breves

