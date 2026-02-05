5ème Festival du Jeu de Rôle de Crépy-en-Valois

25 Rue nationale Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 11:00:00

fin : 2026-03-28 00:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Le samedi 28 mars 2026 aura lieu la 5ème édition du Festival du Jeu de Rôle de Crépy-en-Valois.

Cette édition proposera des tables de jeux de rôles pour débutants et initiés, jeux de sociétés, exposants, ateliers créatifs, une tombola, des puzzles participatifs, et d’autres surprises !

L’évènement est gratuit et ouvert à tous !

Le samedi 28 mars 2026 aura lieu la 5ème édition du Festival du Jeu de Rôle de Crépy-en-Valois.

Cette édition proposera des tables de jeux de rôles pour débutants et initiés, jeux de sociétés, exposants, ateliers créatifs, une tombola, des puzzles participatifs, et d’autres surprises !

L’évènement est gratuit et ouvert à tous ! .

25 Rue nationale Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Saturday March 28, 2026, the 5th edition of the Crépy-en-Valois Role Playing Festival will take place.

This edition will feature role-playing tables for beginners and initiates, board games, exhibitors, creative workshops, a tombola, participative puzzles, and other surprises!

The event is free and open to all!

L’événement 5ème Festival du Jeu de Rôle de Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-02-03 par Oise Tourisme