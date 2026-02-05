5ème Festival du Jeu de Rôle de Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois
5ème Festival du Jeu de Rôle de Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois samedi 28 mars 2026.
25 Rue nationale Crépy-en-Valois Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-03-28 11:00:00
fin : 2026-03-28 00:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Le samedi 28 mars 2026 aura lieu la 5ème édition du Festival du Jeu de Rôle de Crépy-en-Valois.
Cette édition proposera des tables de jeux de rôles pour débutants et initiés, jeux de sociétés, exposants, ateliers créatifs, une tombola, des puzzles participatifs, et d’autres surprises !
L’évènement est gratuit et ouvert à tous !
25 Rue nationale Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France
English :
On Saturday March 28, 2026, the 5th edition of the Crépy-en-Valois Role Playing Festival will take place.
This edition will feature role-playing tables for beginners and initiates, board games, exhibitors, creative workshops, a tombola, participative puzzles, and other surprises!
The event is free and open to all!
L’événement 5ème Festival du Jeu de Rôle de Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-02-03 par Oise Tourisme