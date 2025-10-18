5ème Festival Régional du Livre Ferme des Ilets Montluçon

5ème Festival Régional du Livre Ferme des Ilets Montluçon samedi 18 octobre 2025.

5ème Festival Régional du Livre

Ferme des Ilets 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18 2025-10-19

Festival organisé par l’Association « L’Être et l’Écrit » en Bourbonnais.

.

Ferme des Ilets 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 73 29 81 mfl.ecrivain@sfr.fr

English :

Festival organized by the Association « L’Être et l’Écrit » in Bourbonnais.

German :

Festival, das von der Vereinigung « L’Être et l’Écrit » im Bourbonnais organisiert wird.

Italiano :

Festival organizzato dall’Associazione « L’Être et l’Écrit » di Bourbonnais.

Espanol :

Festival organizado por la Asociación « L’Être et l’Écrit » de Bourbonnais.

L’événement 5ème Festival Régional du Livre Montluçon a été mis à jour le 2025-06-21 par Montluçon Tourisme