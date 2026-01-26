5ème Festival Une d’Ouche d’Humour Salle des Fêtes de Barbirey sur Ouche Saint-Victor-sur-Ouche

5ème Festival Une d’Ouche d’Humour

Salle des Fêtes de Barbirey sur Ouche 2 place de la Mairie Saint-Victor-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 12 – 12 – 18 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-01-30

Ce festival a été créé en 2022 par l’association la Farand’Ouche basée à Barbirey sur Ouche. 2026 sera la 5ème édition.

L’objectif majeur a été de produire des spectacles vivants en milieu rural pour faciliter l’accès à la culture pour tous les habitants du territoire.

Le choix du thème de l’humour a été motivé par l’ambiance maussade et angoissante ayant régné durant la période du covid.

Nous avons opté pour l’hétérogénéité des spectacles de façon à tenter de satisfaire tous les publics. Concernant le choix des artistes, nos sélections portent sur des artistes émergents ou confirmés. Depuis 2022, nous sommes heureux de constater le succès des artistes venus les premières années comme Amandine Lourdel ou Mahaut Drama pour ne citer qu’elles.

Le format du festival a été de 2 jours en 2022 puis 3 jours et 2 sites à partir de 2025 (Barbirey et Sombernon).

Chaque année nous avons le plaisir d’accueillir entre 300 à 500 spectateurs par festival.

Ce festival ne pourrait exister sans vous public et sans l’aide de nos partenaires institutionnels et nos sponsors qui nous accompagnent depuis le début.

Bon festival 2026. .

Salle des Fêtes de Barbirey sur Ouche 2 place de la Mairie Saint-Victor-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 85 49 41 farandouche@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 5ème Festival Une d’Ouche d’Humour

L’événement 5ème Festival Une d’Ouche d’Humour Saint-Victor-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-01-23 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)