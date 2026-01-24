5ÈME FÊTE DE LA TRUFFE

Villeveyrac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

L’OMAC de Villeveyrac vous donne rendez-vous pour la 5ᵉ Fête de la Truffe, le 31 janvier, de 9h à 18h !Venez célébrer le diamant noir dans une ambiance festive et gourmande. Les trufficulteurs locaux vous proposeront leurs plus belles truffes, soigneusement triées et contrôlées.Côté papilles, un repas sur réservation mettra à l’honneur un délicieux Mont d’Or truffé, tandis que de savoureuses omelettes truffées seront proposées à la vente tout au long de la journée, sans réservation.Petits et grands pourront profiter d’une tombola richement dotée et assister à une démonstration de cavage (recherche de truffes) avec Babar le cochon et un chien truffier.De nombreux exposants de produits locaux viendront compléter cette journée placée sous le signe du terroir et de la convivialité.Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de truffes et de bons produits ! .

Villeveyrac 34560 Hérault Occitanie +33 6 95 82 29 17 eric.omacvilleveyrac@gmail.com

English :

Come and celebrate the black diamond in a festive, gourmet atmosphere. Local truffle growers will be offering you their finest truffles, carefully sorted and inspected.

